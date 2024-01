Ist das alles gewesen, Affinity Bancshares?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel geben kann. Für die Affinity Bancshares-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 63, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 35,74 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Affinity Bancshares-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,01 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,1 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +14,92 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (14,85 USD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs von +8,42 Prozent eine positive Entwicklung, wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien ergibt sich für die Affinity Bancshares-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation festgestellt wurde und die Aktie weder übermäßig positiv noch negativ diskutiert wurde.

Auch das Anleger-Sentiment spiegelt eine neutrale Diskussion über Affinity Bancshares wider. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.