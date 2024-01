Ist das alles gewesen, Advantage Risk Management?

Die Aktie von Advantage Risk Management wird derzeit auf charttechnischer Basis analysiert. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 493,09 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 499 JPY liegt, was einer Abweichung von +1,2 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 459,48 JPY, was einer Abweichung von +8,6 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. In diesem Fall ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Advantage Risk Management-Aktie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung erfährt kaum Änderungen. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich des Sentiments und Buzz.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Advantage Risk Management-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 40,29, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen wird ebenfalls berücksichtigt, und die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit für die Advantage Risk Management-Aktie in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.