Ist das alles gewesen, AVI?

Anleger: Die Stimmung unter den Anlegern für Avi in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Faktor für die Bewertung der Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung der Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Avi-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 3,47 EUR. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (3,86 EUR) mit einer Abweichung von +11,24 Prozent. Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Gut". Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 3,63 EUR, auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt mit einer Abweichung von +6,34 Prozent. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Avi-Aktie ein "Gut"-Rating.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse über einen Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Avi liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 30,77 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Beurteilung als "Neutral".

Sentiment und Buzz: Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Neutral". Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat weder signifikant höher noch niedriger als normal. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Avi-Aktie somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".