Ist das alles gewesen, ATAI Life Sciences?

Die Atai Life Sciences-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 1,47 EUR aufgewiesen, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der letzte Schlusskurs von 1,508 EUR weicht um +2,59 Prozent ab. Im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Wert bei 1,71 EUR, was einer Abweichung von -11,81 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Atai Life Sciences aktuell mit einem Wert von 77,33 überkauft ist. Daher wird für dieses Signal die Einstufung "Schlecht" vergeben. Beim RSI25 ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt dies eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich für die Atai Life Sciences eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Diskussionintensität. In Bezug auf die Stimmungsänderung ergibt sich jedoch ein "Gut"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Atai Life Sciences diskutiert, während in den letzten ein, zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.