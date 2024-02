Ist das alles gewesen, AM Holdings?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich ein ähnliches Bild, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie gewöhnlich über das Unternehmen diskutierten. Dadurch erhält die Am-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses der Am-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,16 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,074 HKD weicht somit um -53,75 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,09 HKD) liegt mit einem Unterschied von -17,78 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Dementsprechend erhält Am von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Am-Aktie derzeit als "überkauft" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 100 Punkte, während der 25-Tage-RSI das Wertpapier als "Neutral" einstuft.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Am-Aktie in den verschiedenen Analysebereichen unterschiedlich bewertet wird, wobei insgesamt eine Tendenz zu "Neutral" und "Schlecht" besteht.