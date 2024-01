Ist das alles gewesen, AIQ?

In den letzten vier Wochen gab es bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz von Aiq keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt waren in den letzten zwei Wochen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein "Schlecht"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,85 GBP, während der Kurs der Aktie bei 5 GBP liegt, was einer Abweichung von -36,31 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 6,6 GBP führt zu einer Abweichung von -24,24 Prozent und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aiq-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 57,2) führen zu dieser Einschätzung.

Insgesamt ergibt die Analyse der Stimmungslage, der technischen Daten und des RSI ein "Neutral"-Rating für die Aiq-Aktie.