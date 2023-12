Ist das alles gewesen, ADF?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Adf verschlechtert. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Trotzdem wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Adf auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Adf-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 3,82 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 6,54 CAD liegt (+71,2 Prozent Abweichung im Vergleich). Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 5,3 CAD unter dem letzten Schlusskurs (+23,4 Prozent Abweichung). Auf Basis trendfolgender Indikatoren wird Adf daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt die Aktie mit 7,35 aktuell 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 320. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Jedoch ist die Dividendenrendite mit 0,42 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,85). Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Adf-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.