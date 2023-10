Ist der Wirtschaftsstandort Deutschland noch zu halten?

Lippstadt (ots) -Deutschland hat lange Zeit als einer der führenden Wirtschaftsstandorte der Welt gegolten. Doch angesichts der aktuellen Entwicklungen sehen sich viele mittelständische Unternehmen mit einer schwierigen Entscheidung konfrontiert: Soll die Produktion ins Ausland verlagert werden? Eine aktuelle Analyse zeigt, dass 30% des Mittelstandes diesen Schritt bereits gegangen sind oder aktiv in Betracht ziehen.Die Gründe für diesen Trend sind vielschichtig. "Einer der Hauptfaktoren sind die hohen Energiekosten in Deutschland, die die Produktionskosten erheblich in die Höhe treiben. Auch die vergleichsweise hohen Gehälter in Deutschland stellen eine finanzielle Belastung für Unternehmen dar. Angesichts dieser Faktoren ist es nur verständlich, dass deutsche Firmen die Option einer Verlagerung ihrer Produktion ins Ausland in Erwägung ziehen." - sagt Unternehmensberater Thomas Geerlings. Der Lippstädter gilt als einer der führenden Experten für interkulturelle Kompetenz. Durch seine enge Verbindung zu China, berät er Unternehmen bei der Fragestellung, ob der Wirtschaftsstandort Deutschland im Vergleich zu Produktionsstandorten in Fernost noch attraktiv genug ist, um zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben. Viele mittelständische Unternehmen haben sich bereits für eine (Teil)Auslagerungen ihrer Produktion entschieden.Doch diese Entscheidung ist keineswegs trivial und wirft viele offene Fragen auf, die von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich beantwortet werden müssen. "Die Firmenphilosophie spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Einige Unternehmen legen großen Wert darauf, ihre Produktion in Deutschland zu belassen, um die Qualität und das 'Made in Germany'-Label beizubehalten. Andere sehen die Internationalisierung als notwendigen Schritt, um wettbewerbsfähig zu bleiben und von den Vorteilen ausländischer Standorte zu profitieren. Es ist wichtig zu betonen, dass die Verlagerung der Produktion ins Ausland nicht zwangsläufig die Einstellung der inländischen Produktion bedeutet. Vielmehr kann sie eine strategische Entscheidung sein, um langfristig zu überleben und zu wachsen. Wenn es in Deutschland an Facharbeitern mangelt, kann die Verlagerung ins Ausland sinnvoll sein, um dort qualifiziertes Personal zu finden. Dieser Umkehrschluss wird von vielen Unternehmen als Überlebensstrategie genutzt. Innovation beginnt damit Menschen und Firmen zusammen zu bringen, um Ziele zu erreichen sowie nachhaltiger und kostengünstiger produzieren zu können.- so Geerlings.Die Diskussion über die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland ist komplex und erfordert eine differenzierte Betrachtung. Es ist nicht nur eine Frage der Kosten, sondern auch eine Frage der langfristigen Strategie und des Standortfaktors. Die deutsche Wirtschaft hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie sich an veränderte Rahmenbedingungen anpassen kann, und wird dies auch in Zukunft tun. Um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken und wettbewerbsfähig zu halten, sind jedoch auch politische Maßnahmen erforderlich. Die Senkung der Energiekosten und die Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Unternehmen sind nur einige der Schritte, die unternommen werden können, um die Attraktivität des Standorts Deutschland zu erhalten.Insgesamt steht Deutschland vor einer wichtigen Debatte über die Zukunft seiner Wirtschaft. Die Verlagerung der Produktion ins Ausland ist eine Option, die von vielen Unternehmen in Betracht gezogen wird, aber sie ist keineswegs die einzige. Die Entscheidung hängt von vielen Faktoren ab und sollte wohlüberlegt getroffen werden.Pressekontakt:Thomas Geerlingsc/o Agentur bronder & bronderinfo@bronder-bronder.comwww.bronder-bronder.comOriginal-Content von: bronder & bronder, übermittelt durch news aktuell