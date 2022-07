Ist die Wasserstofftechnologie tatsächlich zukunftsfähig?

Als Energieträger der Zukunft gilt Wasserstoff. Er kann klimaneutral mittels regenerativ gewonnenem Strom produziert werden und ist für Anwendungen in der Industrie, der Wärme- und Stromgewinnung sowie der Mobilität tauglich. Zudem ermöglicht Wasserstoff, Energie aus regenerativen Ressourcen in signifikanten Umfang zu generieren. Diverse Einsatzmöglichkeiten für Wasserstoff Als Energieträger hat Wasserstoff die größte gewichtsabhängige Leistungsdichte (kWh/kg). Er lässt sich in Brennstoffzellen… Hier weiterlesen