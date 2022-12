Ist die Volkswagen-Aktie jetzt ein Schnäppchen?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Die Volkswagen-Aktie (WKN: 766403) ist schon ein sehr spezieller Fall. Seit Jahren bewegt sich der Aktienkurs nicht von der Stelle. Zwar gibt es hin und wieder mal einen Hoffnungsschimmer, dass es nun endlich nachhaltig nach oben geht. Aber meist hat sich die Euphorie schon nach wenigen Monaten wieder in Luft aufgelöst.

Aktuell zahlt man für eine Vorzugsaktie 137 Euro (Stand: 16.12.2022). Damit ist der Aktienkurs auf das Niveau vom Dezember 2011 zurückgefallen. Zwar hätte man in der Zwischenzeit etwa 40 Euro an Dividenden eingesammelt. Hätte man dagegen einfach Anteile an einem Indexfonds gekauft, der den DAX abbildet, hätte man sein Geld nach aktuellem Stand mehr als verdoppelt.

Aber wie kommt es eigentlich, dass sich die Volkswagen-Aktie nicht von der Stelle bewegt? Ist die Aktie jetzt vielleicht einfach ein Schnäppchen?

Warum kommt die Volkswagen-Aktie nicht von der Stelle?

Tatsächlich ist es schon bemerkenswert, dass sich der Aktienkurs über diesen langen Zeitraum praktisch nicht bewegt hat. Immerhin hat sich der operative Gewinn knapp verdoppelt. Im letzten Geschäftsjahr hat Volkswagen einen operativen Gewinn von mehr als 19 Mrd. Euro erzielt. Und in diesem Jahr dürfte das Ergebnis noch einen weiteren deutlichen Sprung nach oben machen.

Im letzten Geschäftsjahr lag der Nettogewinn je Aktie bei 29,65 Euro. Aktuell zahlt man also kaum mehr als das 4-Fache des Gewinns für die Aktie! Und in diesem Jahr könnte der Gewinn sogar noch einmal weiter steigen.

Für diese extrem niedrige Bewertung gibt es zwei mögliche Erklärungen. Entweder ist die Aktie hoffnungslos unterbewertet und wird in den kommenden Jahren in ganz neue Höhen steigen. Oder aber dem Konzern stehen in den kommenden Jahren schwere Zeiten bevor. An der Börse ist man zumindest in Bezug auf die Zukunftsaussichten offensichtlich skeptisch.

Tatsächlich dürfte es schwierig werden, die Gewinne auf dem aktuellen Niveau zu halten. Denn Volkswagen und auch der Rest der Branche hat in den letzten Jahren von einer hohen Nachfrage bei einem gleichzeitig durch die logistischen Schwierigkeiten beeinträchtigten Angebot profitiert. Aus den sonst üblichen Rabattschlachten sind deutliche Preisanstiege geworden. So kommt es auch, dass der Gewinn im laufenden Jahr trotz niedriger Fahrzeugauslieferungen deutlich gestiegen ist.

Viele Probleme drücken die Stimmung

In den nächsten Jahren dürfte sich die Lage aber wieder normalisieren. Die Automobilbranche ist traditionell extrem wettbewerbsintensiv. Noch dazu ist die Branche anfällig für Konjunkturschwankungen. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten kann der Kauf eines neuen Autos in den meisten Fällen für einige Zeit aufgeschoben werden.

Ein noch größeres Problem dürfte aber der Übergang zur Elektromobilität darstellen. Denn einerseits muss Volkswagen Milliarden investieren, um neue Modelle zu entwickeln und Fabriken umzurüsten. Gleichzeitig drängen aber auch noch neue Konkurrenten auf den Markt.

Insgesamt ist die Volkswagen-Aktie daher für mich nicht eindeutig unterbewertet. Wie viel Gewinn Volkswagen in Zukunft mit seinen Elektrofahrzeugen erzielen kann, muss sich erst noch zeigen. Und auch wie viele Fahrzeuge man überhaupt verkaufen kann, dürfte angesichts der neuen Konkurrenten interessant werden. Eine aus heutiger Sicht vielleicht stark unterbewertet wirkende Aktie kann in wenigen Jahren bei gleichem Kurs schon wieder sehr hoch bewertet erscheinen.

Der Artikel Ist die Volkswagen-Aktie jetzt ein Schnäppchen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Volkswagen AG.

Motley Fool Deutschland 2022