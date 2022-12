Ist die Münchener Rück eine Dividendenwachstumsaktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) zeiht hin und wieder Wachstum bei der Dividende, aber heißt das, dass der DAX-Rückversicherer eine Dividendenwachstumsaktie ist? Zur Ausgangslage in diesem Börsenjahr: Das Management erhöhte die Dividende auf 11,00 Euro je Aktie. Ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr, trotzdem gibt es derzeit unter 3,7 % Dividendenrendite.

Aber für den Status als Dividendenwachstumsaktie braucht es mehr. Schauen wir daher in die Historie und darauf, was die Zukunft wohl für die Münchener Rück bereithält. Es ist nicht unattraktiv. Aber ob in jedem Jahr Ausschüttungswachstum möglich ist?

Münchener Rück: Dividendenwachstumsaktie?

Die Historie der Münchener Rück ist bemerkenswert. Seit dem Jahre 1969 hat es keine Kürzung der Ausschüttungssumme je Aktie mehr gegeben. Bedeutender ist für uns allerdings die Historie der vergangenen anderthalb Jahrzehnte. Hier kann sich so mancher Indikator verstecken, der zeigt, ob es sich um eine Dividendenwachstumsaktie handelt.

Wenn wir uns diese Historie ansehen, fällt auf: Zwischen den Jahren 2007 und 2008, 2010 und 2011, 2016 und 2017, sowie 2019 und 2020 hat es kein Wachstum gegeben. Die Rückfallposition für schwierigere Jahre scheint daher stets eine konstante Dividende zu sein. In den restlichen Jahren hat es hingegen Wachstum bei der Dividende gegeben, in unterschiedlicher Höhe. Die letzte Dividendenerhöhung ist dabei eine der größeren gewesen.

Für die Zukunft plant das Management der Münchener Rück voraussichtlich mit mehr Dividende. Der Nettogewinn soll in diesem Jahr bei 3,3 Mrd. Euro nach 2,9 Mrd. Euro im Vorjahr liegen. Für das Geschäftsjahr 2023 plant der Rückversicherer sogar mit 4,0 Mrd. Euro. Das lässt ausreichend Spielraum zu, um die Dividende je Aktie sukzessive weiterwachsen zu lassen.

Entscheidend bleibt trotzdem, dass die Münchener Rück sich hier nicht übernimmt. Aufgrund der starken Historie mit stabilen Zahlungen seit dem Jahre 1969 gibt das Management ein gewisses Dividendenversprechen ab, das es auch in Zukunft zu beachten gilt. Das ist sogar entscheidender als der Status als Dividendenwachstumsaktie.

Es ist … kompliziert

Die Münchener Rück ist für mich nicht das Musterbeispiel einer Dividendenwachstumsaktie. Aufgrund der zu erwartenden Gewinne gehe ich jedoch davon aus, dass es in den nächsten Jahren stärkeres Wachstum bei der Dividende je Aktie geben kann. Entscheidender dürfte jedoch auch in Zukunft sein, dass das Management vor allem Stabilität liefert.

Für mich ist die Kategorie daher eher Dividendenstabilität als der klare Fokus auf Wachstum. Der derzeitigen Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp über 12 könnte etwas Wachstum jedoch guttun, um auch wieder ein klares Wertversprechen abzubilden.

Der Artikel Ist die Münchener Rück eine Dividendenwachstumsaktie? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022