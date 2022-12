Ist das Jahr 2023 ein guter Zeitraum, um ein passives Einkommen aufzubauen?

Das Jahr 2023 und ein passives Einkommen? Möglich. In jedem Börsenjahr können wir Dividendenaktien kaufen und direkt von Mittelrückflüssen profitieren. Oder auch anfangen, einen ETF zu kaufen und perspektivisch von etwas Entnahme zu leben.

Jedoch glaube ich, dass wir gute Indikatoren dafür sehen, dass das kommende Börsenjahr erneut ein ziemlich gutes Zeitfenster für den Start ist. Zumindest für Investoren, die etwas Volatilität ertragen und nicht direkt in den ersten zwölf Monaten positive Ergebnisse in ihrem Depot sehen müssen. Was übrigens nicht heißen sollte, dass man kein stabiles passives Einkommen von Anfang an aufbauen sollte.

2023: Guter Zeitpunkt für passives Einkommen!

Das Jahr 2023 dürfte ein Börsenjahr sein, das weiterhin im Zeichen der Inflation steht. Ob es bei einer Teuerung in Höhe von 10 % bleibt, wage ich zu bezweifeln. Unter anderem die Vergleichswerte bei Öl- und den Energiepreisen dürften für ein schwächeres Niveau sorgen. Das kann positive Folgen haben. Höhere Inflation dürfte trotzdem dazu führen, dass die Zinsen entweder steigen oder auf einem hohen Niveau bleiben.

Was hat das alles mit passivem Einkommen zu tun? Eine ganze Menge. Im Endeffekt ist die Bewertung vieler Dividendenaktien an Alternativen wie Festgeld und Zinseinkünften gekoppelt. Für 2 % Dividendenrendite geht kaum ein Investor ein Risiko ein, wenn man im Gegenzug sichere 2 % auf Festgeld erhalten kann. Insofern verlangen die Investoren häufig steigende Risikoprämien, was zu sinkenden Kursen und höheren Dividendenrenditen führt.

Wer ein passives Einkommen aufbauen möchte, der könnte im Jahr 2023 noch von einer günstigeren Marktlage profitieren. Viele Dividendenaktien mit einem beständigen Geschäftsmodell, aber ohne Pricing-Power korrigierten im Börsenjahr 2022 bereits. So zum Beispiel Real Estate Investment Trusts und Immobilien-Aktien, die auch aufgrund der Fremdmittel-Situation noch eine Korrelation zu steigenden Zinsen haben. Wer jedoch langfristig orientiert auf Schnäppchensuche geht, der dürfte so manche günstige Chance auflesen können.

Selektiv, aber mit Fokus auf günstige Dividendenaktien!

Investoren, die 2023 ein passives Einkommen aufbauen möchten, sollten zwar selektiv agieren. Die Bilanz ist wichtig, ein nachhaltiges Geschäftsmodell ebenfalls sowie eine moderate bis günstige Bewertung. Jedoch ist es möglich, gute Dividendenaktien mit Discount zu kaufen. Dem steigenden Zins sei Dank.

Insofern kann man zwar in jedem neuen Jahr oder auch unterjährig mit der Errichtung eines Depot für passives Einkommen anfangen. Die Vorzeichen für das Jahr 2023 können jedoch auf Volatilität hindeuten. Und entsprechend auch auf günstigere Bewertungen.

Der Artikel Ist das Jahr 2023 ein guter Zeitraum, um ein passives Einkommen aufzubauen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2022