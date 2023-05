Ist die Hoffnung auf eine positive Entwicklung der Carvana-Aktie erneut getrübt?

Carvana, der Online-Händler für Gebrauchtwagen, präsentierte vor rund zwei Wochen seine Quartalszahlen. Die Ergebnisse waren enttäuschend: Der Umsatz sank beträchtlich und es gab keinen Gewinn je Aktie. Trotzdem stieg die Aktie zeitweise um fast 90 Prozent an, was auf die Hoffnung auf ein positives bereinigtes EBITDA noch in diesem Jahr zurückzuführen ist. Doch diese Hoffnung scheint zu bröckeln.

Auf Monatssicht kann das Unternehmen zwar immerhin mit einem Plus von 35 Prozent punkten, doch im langfristigen Chart zeigt sich eine Talfahrt von etwa 97 Prozent im Vergleich zu den Höchstständen aus dem Jahr 2021 – ein Indiz dafür, wie enttäuscht die Anleger vom Unternehmen sind.

Trotz zuletzt zerstreuten Sorgen um eine mögliche Insolvenz sowie steigenden Zinsen und einer zurückgehenden Nachfrage bei Gebrauchtwagen bleibt Carvana...