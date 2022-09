Ist der First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) im Moment ein starker ETF?

Mit seinem Debüt am 08.05.2007 bietet der börsengehandelte Smart-Beta-Fonds First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (ETF:FEX) Anlegern ein breites Engagement in der Marktkategorie Style Box - Large Cap Blend. Was sind Smart Beta ETFs? Die ETF-Branche wird traditionell von Produkten dominiert, die auf nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes basieren, die den Markt oder ein bestimmtes Marktsegment abbilden sollen. Marktkapitalisierungsgewichtete Indizes… Hier weiterlesen