Ist Coupang wirklich der heiße Name, den man kaufen sollte, bevor die Rallye einsetzt?

Coupang (WKN: A2QQZ2) ist zugegebenermaßen keine uninteressante Aktie. Bill Gates hat mit seiner Stiftung investiert, auch ich habe die Aktie auf dem Radar. Sowie viele Investoren, die in den E-Commerce in Südkorea investieren wollen, einem der fortschrittlichsten Märkte, wenn es um das Thema Onlinehandel geht.

Für einen Analysten ist Coupang die heiße Wette, die man besser kaufen sollte, noch bevor die Rallye in Zukunft einsetzt. Was hier dran ist? Das wollen wir uns im Folgenden ein kleines bisschen näher ansehen.

Coupang: Der heiße Name?

Bevor es um die Zahlen und die Analyse geht, möchte ich kurz noch den unternehmensorientierten Ansatz skizzieren. Coupang selbst setzt nicht nur auf den E-Commerce mit einer eigenen Logistik. Nein, sondern das Management setzt speziell auf das Kundenerlebnis und maximalen Service. Schnelle Lieferungen und eine engmaschige Logistik sind das Ergebnis, das sogar Über-Nacht-Lieferungen ermöglichen kann. In urbanen Regionen erreichen die Warensendungen die Kunden sogar binnen weniger Stunden.

Aber nun zur Analyse: Für den Redakteur, der sein Kauf-Rating ausgesprochen hat, ist Coupang in vielerlei Hinsicht auf einem guten Weg. Insbesondere ein operatives Ergebnis in Höhe von 1,2 Mrd. US-Dollar und eine Verbesserung der operativen Marge sei der entscheidende Indikator. Auch das bereinigte EBITDA soll für das laufende Geschäftsjahr profitabel sein. Das könne eine Neubewertung auslösen und eben den Grundpfeiler für eine profitable Zukunft stellen.

Coupang wachse jedoch in vielerlei Hinsicht. Vor allem auch dahin gehend, dass die Kunden konsequent mehr Geld auf der E-Commerce-Plattform lassen. Was hier sehr vage bleibt, können wir ebenfalls mit Kontext unterfüttern. Im letzten Quartal schaffte das Unternehmen einen Wert von 282 US-Dollar, im Vergleich zum Vorjahreswert von 283 US-Dollar ein solides Wachstum. Zudem sehe das Management das Potenzial, den Nutzerkreis noch zu verdoppeln. Mit 17,88 Mio. Käufern (Vorjahr 17,02 Mio.) ist man ebenfalls auf einem guten Weg. Insgesamt sehen wir, dass der E-Commerce-Akteur noch Potenzial besitzt, aber auch quantitativ und qualitativ wächst.

Günstig …?!

Die Aktie von Coupang ist außerdem nicht zu teuer. Derzeit liegt die Marktkapitalisierung bei 30 Mrd. US-Dollar. Für ein Unternehmen, das in Zukunft Südkorea mit dominieren könnte, was den Onlinehandel angeht, ist das keine unattraktive Perspektive. Zudem liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei einem Wert von gerade einmal 1,5, was ebenfalls nicht zu teuer erscheint.

Natürlich können fehlende Nettoergebnisse belasten, aber das Management investiert eben in das eigene Geschäft, die Logistik und mögliche Wettbewerbsvorteile. Unternehmensorientiert ist das durchaus interessant. Wenngleich natürlich auch nicht ohne Risiko. Ob es sich bei der Aktie um ein Must-Have handelt, kannst du im Endeffekt selbst für dich entscheiden.

Vincent besitzt Aktien von Coupang. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Coupang.

Motley Fool Deutschland 2022