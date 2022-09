Ist die Cannabis-Legalisierung das Ende für Pharma-Aktien? Neue Studie prognostiziert Milliardenverluste

Die Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene könnte den Umsatz mit konventionellen Arzneimitteln um Milliarden von Dollar verringern laut einer neuen Studie von Forschern der California Polytechnic State University und der University of New Mexico. Die Studie mit dem Titel “U.S. Cannabis Laws Projected to Cost Generic and Brand Pharmaceutical Firms Billion,” untersuchte die Performance von börsennotierten pharmazeutischen Unternehmen nach medizinischen oder… Hier weiterlesen