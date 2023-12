Issuer Direct wird immer uninteressanter …

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Issuer Direct ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 27,97 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der "Software"-Branche, der bei 61,2 liegt. Dies ergibt eine Abweichung von 54 Prozent und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Issuer Direct. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung in den Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Issuer Direct unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Issuer Direct-Aktie (15,26 USD) im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 19,25 USD eine Abweichung von -20,73 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 16,52 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -7,63 Prozent entspricht. Somit wird die Issuer Direct-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Issuer Direct im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -43,13 Prozent erzielt hat, was mehr als 42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche wiederum kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,96 Prozent, wobei Issuer Direct mit 42,17 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.