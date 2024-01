Issuer Direct Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Derzeit schüttet Issuer Direct niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Mit einem Unterschied von 2,25 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,25 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Issuer Direct. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Issuer Direct mit einem Wert von 27,97 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Software" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 58,96, womit sich ein Abstand von 53 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Der aktuelle Kurs der Issuer Direct von 18,95 USD ist mit +0,37 Prozent Entfernung vom GD200 (18,88 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Neutral"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 16,28 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +16,4 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Issuer Direct-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.