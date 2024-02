Issuer Direct Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Issuer Direct-Aktie: Er liegt aktuell bei 50. Das bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb wir ihm ein "Neutral"-Rating geben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Issuer Direct-Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 54,21), weshalb wir ihr ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung geben. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Issuer Direct.

Die Dividendenrendite ergibt sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs. Issuer Direct weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Software") von 2,21 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,21 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) ist Issuer Direct aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,84 gehandelt, was einen Abstand von 53 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 59,32 bedeutet. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Issuer Direct. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für Issuer Direct.