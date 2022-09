Isst Uber das Mittagessen von Lyft? Das sagt UBS über den Frontalzusammenstoß bei Rideshare

Die Analysten von UBS sehen nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial für die Aktien von Lyft Inc (NASDAQ:LYFT) da das Unternehmen mit strukturellem Gegenwind im Vergleich zur Konkurrenz konfrontiert ist. Was geschah: UBS-Analyst Lloyd Walmsley stufte Lyft von "Kaufen" auf "Neutral" herab und senkte das Kursziel auf $50 bis $16, was die Aktien am Montagmorgen auf Talfahrt schickte. "Wir sehen Lyft, das von einer anhaltenden Erholung profitiert, die von… Hier weiterlesen