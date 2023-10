Israels Armee: Neuer Raketenbeschuss aus dem Libanon

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Mehrere Raketen sind am Sonntag nach Angaben der israelischen Armee erneut aus dem Libanon auf Israel abgefeuert worden. Allein am Abend seien zehn Raketen in israelisches Gebiet eingedrungen, teilte die Armee mit. Weitere seien tagsüber abgeschossen worden. Als Reaktion seien Ziele der libanesischen Hisbollah angegriffen worden. Darunter sind demnach "Infrastrukturen zur Steuerung des Terrorismus" sowie andere militärische Anlagen gewesen. Zudem sei eine "Terrorzelle" getroffen worden, die versucht haben soll, Panzerabwehrraketen auf Israel abzuschießen.

Die Hisbollah behauptete unterdessen, eine israelische Drohne mit einer Flugabwehrrakete ins Visier genommen und direkt getroffen zu haben. Israels Armee erklärte, solch ein Vorfall sei ihr nicht bekannt. Die israelischen Soldaten hätten jedoch einen Terroristen angegriffen, der eine Drohne auf israelisches Gebiet zugesteuert habe, hieß es. Am Nachmittag hatte die Armee bereits den Abschuss von neun Raketen aus dem Libanon sowie Gegenangriffe gemeldet. Unklar war, welche Gruppierung im Libanon verantwortlich war.

Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, dass die libanesische Hisbollah scheinbar ihre Raketenangriffe ausgeweitet habe. Eine offizielle Bestätigung der eng mit dem Iran verbundenen schiitischen Miliz stand jedoch aus. Auch palästinensische Gruppierungen im Libanon reklamieren regelmäßig Abschüsse für sich.

An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es seit Beginn des Gaza-Krieges zunehmend zu Konfrontationen. Auf beiden Seiten gab es bereits Todesopfer. Die Hisbollah, die Verbindungen zur im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas pflegt, meldete seit Beginn der jüngsten Konfrontationen mindestens 53 Tote in den eigenen Reihen./stz/DP/zb