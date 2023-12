Israels Armee: 250 Ziele in Gaza innerhalb eines Tages angegriffen

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge innerhalb eines Tages mehr als 250 Stellungen im Gazastreifen angegriffen. Soldaten hätten am Dienstag "präzise Angriffe auf Terrorziele" aus der Luft, am Boden und vom Meer aus durchgeführt, teilte das Militär am Mittwoch mit. Auch Terroristen, die aus dem Viertel Schedschaija Raketen Richtung Israel abfeuern wollten, seien beschossen worden.

Israels Armee gab am Mittwoch zugleich den Tod von zehn Soldaten bekannt, die am Dienstag im Gazastreifen ums Leben gekommen waren. Insgesamt wurden seit Beginn der Bodenoffensive bislang 115 israelische Militärangehörige getötet.

Extremistische Palästinenser feuerten am Mittwoch erneut Raketen Richtung Israel. In Grenzorten nahe des Gazastreifens wurde Armeeangaben zufolge Raketenalarm ausgelöst.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze verübt hatten. Auf israelischer Seite sind mehr als 1200 Menschen getötet worden, die meisten davon Zivilisten.

Israel setzte sich daraufhin zum Ziel, die Herrschaft der Hamas im Gazastreifen zu beenden sowie ihre militärischen Fähigkeiten auszuschalten. Bei den israelischen Angriffen sind nach Angaben der Hamas-Gesundheitsbehörde bislang bereits mehr als 18 400 Menschen getötet und mehr als 50 000 verletzt worden./cir/DP/mis