Israelische Kampfhubschrauber greifen Ziele im Libanon an

JERUSALEM (dts Nachrichtenagentur) - Israelische Kampfhubschrauber greifen offenbar Ziele im Libanon an. Das berichtet die "Times of Israel" unter Berufung auf die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF). Zuvor seien mehrere bewaffnete Männer aus dem Libanon nach Israel eingedrungen.

Die Angreifer seien "neutralisiert" worden, hieß es. Die israelischen Behörden wiesen unterdessen Menschen im Norden des Landes in der Nähe der Grenze zum Libanon an, Schutzräume aufzusuchen, um sich vor einem möglichen intensivierten Raketenbeschuss in Sicherheit zu bringen. Wem dies nicht möglich sei, solle zu Hause bleiben. In weiten Teilen des Landes heulen aktuell die Luftschutzsirenen, in einer Siedlung in der Nähe Jerusalems sind Raketeneinschläge gemeldet worden, bei denen Menschen verletzt worden sind.

Foto: über dts Nachrichtenagentur