Israel und Libanon unterzeichnen Abkommen zu gemeinsamer Seegrenze

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israel und der Libanon wollen am Donnerstag ein Abkommen zur gemeinsamen Seegrenze unterzeichnen. Die Zeremonie mit den Verhandlungsteams soll nach israelischen Angaben am Nachmittag (gegen 14.00 Uhr MESZ) in unterschiedlichen Räumen auf einem Stützpunkt der Vereinten Nationen (UN) in Nakura im Süden des Libanons stattfinden. Im Anschluss soll das separat unterzeichnete Abkommen an US-Vermittler Amos Hochstein übergeben werden. Bereits am Donnerstagvormittag (09.30 Uhr MESZ) kommt Israels Regierung zusammen, um den Kompromiss abschließend zu billigen.

Mit der Einigung geht ein jahrzehntelanger Streit der beiden verfeindeten Länder über eine Meeresfläche vor der Küste zu Ende. Der Streit um den Grenzverlauf im Mittelmeer hatte sich nach der Entdeckung von großen Mengen Erdgas verschärft. Die Verhandlungen liefen unter Vermittlung der USA. Beide Länder betonten zugleich, dass mit den Gesprächen keine Normalisierung ihrer Beziehungen einhergehe. Sie befinden sich offiziell im Kriegszustand./stz/DP/he