Israel Land Development Company Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Diskussionen über Israel Land Development in den sozialen Medien geben Anlegern ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Israel Land Development im Vergleich zur Branche Diversifizierte Finanzdienstleistungen eine Dividendenrendite von 3,42 % aus, was 3,42 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Israel Land Development in den letzten 12 Monaten um 64,17 Prozent höher war als der Durchschnitt der Aktien aus dem Immobiliensektor. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche liegt das Unternehmen mit 64,17 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Israel Land Development beträgt 246, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" deutlich höher ist. Basierend auf dieser Kennzahl wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.