Israel Land Development Company Aktie: Da kann man nur noch staunen

Basierend auf dem Relative Strength Index gilt die Aktie der Israel Land Development als neutral. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Israel Land Development-Aktie beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 54,73 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Israel Land Development-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Als Resultat wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3072,13 ILS für den Schlusskurs der Israel Land Development-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2977 ILS (-3,1 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (3205,66 ILS) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,13 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Israel Land Development-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus einfach charttechnischer Sicht.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Israel Land Development-Aktie bei 246,63, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" von 0. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".