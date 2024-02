Israel Land Development Company Aktie: Alles nach Plan!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz um die Israel Land Development-Aktie in den sozialen Medien. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene führt.

Die Dividendenrendite beträgt 3,42 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 3,42 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Israel Land Development-Aktie eine Bewertung von "Gut". Die Dividendenrendite zeigt die Verbindung zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs auf.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Israel Land Development-Aktie liegt bei 246, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von 64,17 Prozent erzielt, was 64,17 Prozent über dem Durchschnitt im Immobiliensektor liegt. In der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 0 Prozent, und die Israel Land Development-Aktie übertrifft diesen Wert um 64,17 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.