Israel Discount Bank Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Israel Discount Bank-Aktie wird anhand der technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -5,41 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Daher erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,55 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für das Unternehmen damit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Israel Discount Bank liegt bei 73,04, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Israel Discount Bank-Aktie führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen.

In Bezug auf Dividenden weist die Israel Discount Bank mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -0, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.