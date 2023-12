Israel Discount Bank Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Aktie der Israel Discount Bank verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 83,08 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt keine Veränderung verzeichneten, bedeutet dies eine deutliche Überperformance von +83,08 Prozent für die Israel Discount Bank. Auch im "Finanzen"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von 83,08 Prozent über dem Branchendurchschnitt gut ab, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Israel Discount Bank derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was eine negative Differenz von -0 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Relative-Stärke-Index (RSI), der verwendet wird, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für die Israel Discount Bank weisen auf eine neutrale Bewertung hin, da das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Israel Discount Bank von 1829 ILS mit einer Entfernung von -1,66 Prozent vom GD200 (1859,95 ILS) ein neutrales Signal darstellt. Ebenso wird der Kurs in Bezug auf den GD50 als neutral bewertet, da der Abstand +0,5 Prozent beträgt. Somit erhält die Israel Discount Bank-Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.