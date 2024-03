Israel Discount Bank Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Die Israel Discount Bank hat derzeit einen RSI von 44,44, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,63 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Israel Discount Bank daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse bezieht sich auf trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Israel Discount Bank 1856,22 ILS für den 200-Tages-Durchschnitt beträgt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 1839 ILS auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1791,76 ILS, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Israel Discount Bank daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei der Israel Discount Bank festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite der Israel Discount Bank liegt derzeit bei 0 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt (0%) liegt. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.