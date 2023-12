Israel Discount BankADR Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Aktienkurs der Israel Discount Bank zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Finanzaktien eine bemerkenswerte Rendite von 83,08 Prozent, was mehr als 83 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Handelsbanken-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Israel Discount Bank mit 83,08 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Für die Israel Discount Bank beträgt das aktuelle KGV 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Israel Discount Bank daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Die Israel Discount Bank weist derzeit einen RSI-Wert von 30,43 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist die Israel Discount Bank derzeit ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -0 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Bank eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.