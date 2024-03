Isotopes Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Aware":

Die Isotopes-Aktie wird in der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,06 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,04 USD liegt, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,05 USD über dem aktuellen Kurs von 0,04 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Isotopes im Vergleich zum Branchendurchschnitt Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen (2,7 %) mit einer Dividende von 0 % schlechter ab. Die Differenz von 2,7 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Isotopes. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Anleger-Stimmung wird ebenfalls als neutral eingestuft, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.