Isoteam Aktie: Das war ja klar …

Die Isoteam-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,06 SGD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,041 SGD liegt, was eine Abweichung von -31,67 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,04 SGD, und der letzte Schlusskurs ist nahe diesem Wert (+2,5 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Isoteam-Aktie aktuell 60, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie auch hier mit "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 46 für die Aktie ergibt, gilt ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich also auch für die RSI-Analyse eine Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Isoteam-Aktie bei -37,07 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Bauwesen"-Branche von -4,88 Prozent liegt die Isoteam-Aktie mit 32,18 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wird bei Isoteam eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung gemessen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.