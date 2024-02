Isoteam Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild von Isoteam zu. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 24 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Isoteam damit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat Isoteam in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,67 Prozent erzielt, was eine Underperformance von 33,08 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Bauwesen"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Isoteam um 32,3 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Isoteam liegt bei 50 und führt zur Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 77,78 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".