Isoteam Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Isoteam hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Unterperformance von 32,16 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -8,7 Prozent, wobei Isoteam aktuell 32,98 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Isoteam bei 0,036 SGD und damit -10 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -28 Prozent, was auch hier zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Isoteam-Aktie liegt bei 75, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 77,78 überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Isoteam.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild für die Isoteam-Aktie. Während es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, war auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Isoteam-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.