Bigcommerce Holdings Inc Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Bigcommerce wurde in den letzten zwei Wochen von Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Äußerungen der letzten beiden Wochen zu diesem Wert ausgewertet und ist zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt sind wir der Meinung, dass die Stimmung der Anleger auf diesem Niveau eine Bewertung von "Gut" zulässt. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Nach Ansicht der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Bigcommerce abgegeben haben, ergibt sich insgesamt eine "Neutrale" Einschätzung. Es gibt 2 Kaufempfehlungen, 4 neutrale Empfehlungen und keine negativen Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Bigcommerce. Interessant ist das Kursziel der Analysten für Bigcommerce, das durchschnittlich bei 12,8 USD liegt. Das bedeutet, dass der Aktienkurs um 47,98 Prozent steigen wird, da der Kurs zuletzt bei 8,65 USD notiert war. Daher erhält diese Bewertung das Rating "Gut". Die Gesamteinschätzung der Analystenuntersuchung führt daher zu einer Einstufung von "Gut".

Die Bigcommerce notiert derzeit bei 8,65 USD, was -1,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -7,29 Prozent liegt. Insgesamt bewerten wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral".

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Bigcommerce. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 40,17 Punkte, was bedeutet, dass Bigcommerce momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 49,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Bigcommerce daher für diesen Punkt unserer Analyse mit "Neutral" bewertet.