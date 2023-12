Island Gas Aktie: So kann man sich irren!

Die Stimmung der Anleger bei Star Energy ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Unternehmen führte.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 11,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Daher erhält die Dividendenpolitik von Star Energy von der Redaktion eine Bewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Star Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -58,92 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -12,6 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -46,31 Prozent im Branchenvergleich für Star Energy. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Star Energy mit -12,6 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Star Energy-Aktie bei 12,96 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,915 GBP liegt, was einer Abweichung von -23,5 Prozent entspricht. Daher erhält Star Energy in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 9,64 GBP, was einer Abweichung von nur +2,85 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend wird Star Energy basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.