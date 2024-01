Island Gas Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Für die Star Energy-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 83,99, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 44,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Star Energy eine Dividendenrendite von 0 % auf, was einen geringeren Ertrag von 11,88 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung bezüglich Star Energy in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Star Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,53 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,745 GBP liegt, was einer Abweichung von -30,21 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von -5,05 Prozent auf. Basierend auf diesen Daten erhält die Star Energy-Aktie in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Star Energy-Aktie daher sowohl in Bezug auf den RSI, die Dividende, das Sentiment und die technische Analyse mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.