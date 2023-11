Ishizuka Glass Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Iconic Minerals":

In den letzten zwei Wochen wurde Ishizuka Glass von den vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen hervorgeht. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "neutral" eingestuft, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ishizuka Glass-Aktie zeigt einen Wert von 15 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher als "gut" bewertet wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 25,6 im überverkauften Bereich, was zu einer erneuten "gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "gut"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ishizuka Glass-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1982,08 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 3455 JPY weicht somit um +74,31 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von +20,39 Prozent, was erneut zu einer "gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ishizuka Glass-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zu anderen Zeiträumen. Daher wird die Ishizuka Glass-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls mit einem "neutral"-Rating bewertet.