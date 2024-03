Ishizuka Glass Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Ishizuka Glass wird derzeit technisch analysiert und auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 2670,23 JPY, während der Aktienkurs bei 2755 JPY liegt, was einer Abweichung von +3,17 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 3217,78 JPY, was einer Abweichung von -14,38 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet, insgesamt ergibt sich die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 67,26 Punkten, was bedeutet, dass die Ishizuka Glass-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Aktie über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Analyse ergibt eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Ishizuka Glass.