Ishikawaisakusho Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Asahi Glass Company Inc.":

Die technische Analyse der Ishikawa Seisakusho zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 1292,5 JPY liegt, während der Aktienkurs bei 1166 JPY liegt, was einer Abweichung von -9,79 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 1143,1 JPY, was einer Abweichung von +2 Prozent entspricht, was die Aktie als "Neutral" einstuft.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Ishikawa Seisakusho in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als neutral eingestuft. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen aufgegriffen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Ishikawa Seisakusho überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die langfristige Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Aktie von Ishikawa Seisakusho wird als neutral bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Ishikawa Seisakusho bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.