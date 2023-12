Ishikawaisakusho Aktie: Knallt es bald?

Die Ishikawa Seisakusho-Aktie hat in den letzten Tagen eine schlechte Performance gezeigt, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich derzeit auf 1313,06 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1014 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -22,78 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1183,92 JPY, was zu einem Abstand von -14,35 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 88 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI einen überkauften Wert von 75, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Ishikawa Seisakusho basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird der Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Ishikawa Seisakusho-Aktie eine negative Bewertung basierend auf der technischen Analyse, dem RSI und dem Sentiment, während die Anleger-Stimmung neutral ist.