Ishikawaisakusho Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Ishikawa Seisakusho-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 1094 JPY ist 15,63 Prozent unter dem GD200 (1296,65 JPY), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 1149,4 JPY, was einem Abstand von -4,82 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ishikawa Seisakusho liegt bei 20, was als überverkauft gilt und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 62, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Ishikawa Seisakusho.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ishikawa Seisakusho beschäftigt hat. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".