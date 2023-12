Ishiharangyo Kaisha Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Anleger-Stimmung bei Ishihara Sangyo Kaisha ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Dabei war vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ishihara Sangyo Kaisha beträgt aktuell 76,67 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird sie als "Schlecht" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, weshalb sie mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Ishihara Sangyo Kaisha für den Punkt der Anleger-Stimmung als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen ergibt ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Insgesamt erhält die Ishihara Sangyo Kaisha-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1308,53 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1314 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs von 1376,42 JPY nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,53 Prozent Abweichung) liegt.

Insgesamt wird die Ishihara Sangyo Kaisha-Aktie sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den Relative Strength Index, das Sentiment und den Buzz sowie die technische Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.