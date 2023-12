Ishiharangyo Kaisha Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Ishihara Sangyo Kaisha-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Aspekten der technischen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1316,31 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1330 JPY liegt, was einer Abweichung von +1,04 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -2,5 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Ein weiterer Indikator, der Relative Strength-Index (RSI), befindet sich bei einem Niveau von 38,89, was auch als neutral eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,4 und bestätigt somit die Gesamteinschätzung als neutral.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

Interessant ist jedoch, dass die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt als besonders positiv bewertet wird. In den vergangenen Tagen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Zusammenfassend erhält die Ishihara Sangyo Kaisha-Aktie somit eine neutrale Bewertung basierend auf der technischen Analyse, während die Anleger-Stimmung als positiv eingestuft wird.