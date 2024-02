Isetan Mitsukoshi Holdings Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Bei der Isetan Mitsukoshi liegt der RSI bei 23,08, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, wobei der RSI für die Isetan Mitsukoshi bei 21 liegt, was ebenfalls als überverkauft gilt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat ergibt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating für die Isetan Mitsukoshi-Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Isetan Mitsukoshi mittlerweile bei 1553,81 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2083 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +34,06 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1606,28 JPY, was einer Distanz von +29,68 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Isetan Mitsukoshi-Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Isetan Mitsukoshi im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Isetan Mitsukoshi, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.