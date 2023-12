Isetan Mitsukoshi Holdings Aktie: Der Knall ist da!

Die Isetan Mitsukoshi-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 31,88 JPY verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 9,35 JPY, was einer Abweichung von -70,67 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 10,1 JPY unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -7,43 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung rund um die Isetan Mitsukoshi-Aktie wird auch positiv bewertet, basierend auf sozialen Plattformen und Nutzerkommentaren. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare war positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Der langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Isetan Mitsukoshi-Aktie liegt bei 68,18, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Insgesamt erhält die Isetan Mitsukoshi-Aktie in Bezug auf die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating, während die Stimmung als "Gut" und das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet werden.