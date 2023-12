Isetan Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Stimmung und das Interesse an Isetan Singapore wurden in den letzten Wochen genauer analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Stimmung kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Isetan Singapore-Aktie mit 2,8 SGD etwa -1,41 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt hingegen -3,45 Prozent, was auch zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Performance von -9,12 Prozent in den letzten 12 Monaten, was eine Underperformance von -9,93 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus dem Bereich "Multiline-Einzelhandel" bedeutet. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance von 11,11 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors. Beides zusammen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Isetan Singapore-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating für den RSI der letzten 7 Tage. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird jedoch ein "Schlecht"-Rating vergeben, da die Aktie überkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Isetan Singapore ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse somit, dass die Stimmung und das Interesse an Isetan Singapore sich kaum verändert haben, die technische Analyse eine neutrale Einschätzung ergibt und die Performance im Branchen- und Sektorvergleich unterdurchschnittlich ist. Der Relative Strength Index zeigt ebenfalls eine eher negative Entwicklung.

