Isetan Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Isetan Singapore in den sozialen Medien festgestellt. Daher wurde die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 deuten auf eine Überbewertung hin, wobei der 25-Tage-RSI eine neutrale Bewertung erhält. Die Anleger-Stimmung wurde als neutral bewertet, da in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie von Isetan Singapore. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 610,87 ist die Aktie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Multiline-Einzelhandel" um 1548 Prozent höher bewertet, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Analyse als "Schlecht" eingestuft.

