Isetan Aktie: Finger weg?

Die Isetan Singapore Aktie wird in Bezug auf verschiedene Aspekte bewertet. In Bezug auf die Dividende liegt das Unternehmen mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt Multiline-Einzelhandel von 4,68 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Differenz 4,68 Prozentpunkte beträgt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Isetan Singapore-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,85 SGD. Der letzte Schlusskurs von 2,6 SGD weicht um -8,77 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,78 SGD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,47 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien deuten auf eine mittlere Aktivität und eine stabile Stimmung hin, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für die Isetan Singapore Aktie eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Dividende, die Anlegerstimmung, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz.